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Норвезький суд почав розгляд прохання про дострокове звільнення терориста Брейвіка, який вбив більше 70 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Норвезький суд розгляне питання про умовно-дострокове звільнення праворадикала Андерса Брейвіка, який відбуває покарання за вчинення терактів в Норвегії в липні 2011 року. Про це повідомила в п’ятницю газета Verdens Gang, пише УНН.

Деталі

Видання нагадало, що прохання про дострокове звільнення Брейвік подав восени минулого року в зв’язку з тим, що в цьому році закінчувався мінімально допустимий термін його перебування у в’язниці за отриманим вироком.

Прохання тоді було підписано двома іменами: Андерс Берінг Брейвік і Фьотольф Хансен (друге ім’я засуджений взяв у 2017 році).

“Прокуратура винесла рішення, що не згодна з умовно-достроковим звільненням і що передумови для утримання його під вартою до сих пір існують”, — сказав адвокат терориста Ейстен Стуррвік. За його словами, “це означає, що з питання УДО буде проведено судове засідання”, суд може відбутися до кінця року.

Довідка

22 липня 2011 року Брейвік привів у дію потужний вибуховий пристрій біля однієї з урядових будівель в центрі Осло, в результаті чого загинули вісім осіб і декілька сотень отримали поранення. У той же день він відкрив вогонь по учасниках зльоту молодіжного крила соціал-демократичної Робітничої партії, які перебували на острові Утейя, убивши 69 і поранивши 66 осіб, в основному підлітків. Зараз терорист відбуває 21-річний термін тюремного ув’язнення, яке може продовжуватися необмежену кількість разів, якщо укладений, на думку влади, продовжує становити небезпеку для суспільства.

Брейвік відбуває покарання в одиночній камері з трьох кімнат: одна призначена для життя, друга — для навчання, третя — для занять спортом. У камері є комп’ютер без інтернету, телевізор, тренажери для занять фізкультурою та відеоігри. У 2014 році Брейвік погрожував почати голодування, якщо його приставку Playstation 2 не замінять на Playstation 3.

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