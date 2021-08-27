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Норвежский суд начал рассмотрение прошение о досрочном освобождении террориста Брейвика, убившего более 70 человек

Норвежский суд начал рассмотрение прошение о досрочном освобождении террориста Брейвика, убившего более 70 человек

Киев  •  УНН

 • 20568 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Норвежский суд рассмотрит вопрос об условно-досрочном освобождении праворадикала Андерса Брейвика, отбывающего наказание за совершение терактов в Норвегии в июле 2011 года. Об этом сообщила в пятницу газета Verdens Gang, пишет УНН.

Детали

Издание напомнило, что прошение о досрочном освобождении Брейвик подал осенью прошлого года в связи с тем, что в этом году истекал минимально допустимый срок его пребывания в тюрьме по полученному приговору.

Прошение тогда было подписано двумя именами: Андерс Беринг Брейвик и Фьотольф Хансен (второе имя осужденный взял в 2017 году).

“Прокуратура вынесла решение, что не согласна с условно-досрочным освобождением и что предпосылки для содержания его под стражей до сих пор существуют”, — сказал адвокат террориста Эйстен Стуррвик. По его словам, “это означает, что по вопросу УДО будет проведено судебное заседание”, суд может состояться к концу года.

Справка

22 июля 2011 года Брейвик привел в действие мощное взрывное устройство у одного из правительственных зданий в центре Осло, в результате чего погибли восемь человек и несколько сотен получили ранения. В тот же день он открыл огонь по участникам слета молодежного крыла социал- демократической Рабочей партии, находившимся на острове Утёйа, убив 69 и ранив 66 человек, в основном подростков. Сейчас террорист отбывает 21-летнее тюремное заключение, которое может продлеваться неограниченное число раз, если заключенный, по мнению властей, продолжает представлять опасность для общества.

Брейвик отбывает наказание в одиночной камере из трех комнат: одна предназначена для жизни, вторая — для учебы, третья — для занятий спортом. В камере есть компьютер без интернета, телевизор, тренажеры для занятий физкультурой и игровая приставка. В 2014 году Брейвик грозил начать голодовку, если его приставку Playstation 2 не поменяют на Playstation 3.

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