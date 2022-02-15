Норвегія збільшить кількість своїх військових у силах НАТО в Литві
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Норвегія спрямує до сил НАТО у Литві додаткову групу військових через напружену ситуацію з безпекою в Україні та навколо неї. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
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Норвегія планує скерувати в НАТО приблизно 50-60 додаткових військових.
"Масове нарощування позицій Росії навколо України змінили ситуацію з безпекою в Європі. Це стосується і Норвегії, ми уважно стежимо за ситуацією", - заявив міністр оборони Одд Роджер Еноксен.
Як зазначили, війська залишаться в Литві протягом перших трьох місяців. Їхнє перебування можуть продовжити.
Нагадаємо
Португалія приєднається до багатонаціональних об'єднаних сил високої готовності НАТО, які мають забезпечувати швидке військове реагування на кризу.