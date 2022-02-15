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15 марта, 19:03 • 101054 просмотра

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15 марта, 13:44 • 130717 просмотра

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Норвегия увеличит количество своих военных в силах НАТО в Литве

Норвегия увеличит количество своих военных в силах НАТО в Литве

Киев • УНН

 • 13379 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Норвегия направит в силы НАТО в Литве дополнительную группу военных из-за напряженной ситуации с безопасностью в Украине и вокруг нее. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Норвегия планирует направить в НАТО примерно 50-60 дополнительных военных.

"Массовое наращивание позиций России вокруг Украины изменили ситуацию с безопасностью в Европе. Это касается и Норвегии, мы внимательно следим за ситуацией", - заявил министр обороны Одд Роджер Эноксен.

Как отметили, войска останутся в Литве в течение первых трех месяцев. Их пребывание могут продлить.

Напомним

Португалия присоединится  к многонациональным объединенным силам высокой готовности НАТО, которые должны обеспечивать быстрое военное реагирование на кризис.

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