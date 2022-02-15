Норвегия увеличит количество своих военных в силах НАТО в Литве
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Норвегия направит в силы НАТО в Литве дополнительную группу военных из-за напряженной ситуации с безопасностью в Украине и вокруг нее. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Норвегия планирует направить в НАТО примерно 50-60 дополнительных военных.
"Массовое наращивание позиций России вокруг Украины изменили ситуацию с безопасностью в Европе. Это касается и Норвегии, мы внимательно следим за ситуацией", - заявил министр обороны Одд Роджер Эноксен.
Как отметили, войска останутся в Литве в течение первых трех месяцев. Их пребывание могут продлить.
Напомним
Португалия присоединится к многонациональным объединенным силам высокой готовности НАТО, которые должны обеспечивать быстрое военное реагирование на кризис.