Норвегія врятувала росіянина біля Північного полюса

$41.390.02
46.921.07
ukru
Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР
Ексклюзив
11:31 • 7592 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 12493 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 25366 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 28342 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 66818 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 54367 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 54284 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 117694 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 182501 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 206239 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.4м/с
24%
Популярнi новини

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 41831 перегляди

Вибухи в Харкові: після удару спалахнула пожежа

14 квітня, 02:44 • 23429 перегляди

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

07:56 • 21453 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

07:59 • 12632 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 46778 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 25366 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 47416 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 66818 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 206239 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 257425 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 9006 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 9148 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 22758 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 27417 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 43251 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Норвегія врятувала росіянина біля Північного полюса

Київ • УНН

 • 408973 перегляди

КИЇВ. 8 червня. УНН. Норвегія врятувала росіянина, який потребував невідкладної медичної допомоги, на борту наукового судна, що застрягло у льодах неподалік Північного полюса, передає УНН.

Норвегія врятувала росіянина біля Північного полюса

Деталі

Евакуація відбулася у вівторок увечері з російського корабля "Північний полюс", розташованого на 86 паралелі над норвезьким архіпелагом Шпіцберген, приблизно за 445 кілометрів від Північного полюса.

"Це найпівнічніша евакуація пацієнта у світі", - повідомляє Barents Observer, що базується в Норвегії.

На запит російської влади Норвегія направила гелікоптер зі Шпіцбергену, розташованого приблизно за 500 морських миль, для евакуації росіянина, стан якого вважався занадто серйозним для лікування на борту.

"Це крайня межа того, що може зробити гелікоптер" з точки зору дальності польоту, заявив AFP представник норвезького рятувального центру Бодо Руне Даніельсен.

"На такій дальній дистанції має значення найменша деталь: вага, вітрові умови тощо".

Норвезький вертоліт заправив свої баки на півночі Шпіцберген, де зберігається паливо для таких екстремальних місій в Арктиці, а 83-метровий "Північний полюс", що застряг у льодах у зв'язку з науковою експедицією, потім заправився паливом на зворотний шлях.

Російський пацієнт прибув на Шпіцберген і був пересаджений на медичний літак, що прямував на материкову частину Норвегії.

"У Тромсе було проведено операцію. Пацієнт перебуває у важкому стані, але перебуває у стаціонарі", - повідомили агентству AFP у посольстві росії в Норвегії.

Операція проводилася відповідно до двосторонніх норвезько-російських угод про пошук та рятування в Арктиці, попри погіршення відносин між двома країнами після початку війни.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$65.61
Bitcoin
$84,657.50
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.01
Золото
$3,230.29
Ethereum
$1,680.16