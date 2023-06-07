Норвегія врятувала росіянина біля Північного полюса
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Норвегія врятувала росіянина, який потребував невідкладної медичної допомоги, на борту наукового судна, що застрягло у льодах неподалік Північного полюса, передає УНН.
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Евакуація відбулася у вівторок увечері з російського корабля "Північний полюс", розташованого на 86 паралелі над норвезьким архіпелагом Шпіцберген, приблизно за 445 кілометрів від Північного полюса.
"Це найпівнічніша евакуація пацієнта у світі", - повідомляє Barents Observer, що базується в Норвегії.
На запит російської влади Норвегія направила гелікоптер зі Шпіцбергену, розташованого приблизно за 500 морських миль, для евакуації росіянина, стан якого вважався занадто серйозним для лікування на борту.
"Це крайня межа того, що може зробити гелікоптер" з точки зору дальності польоту, заявив AFP представник норвезького рятувального центру Бодо Руне Даніельсен.
"На такій дальній дистанції має значення найменша деталь: вага, вітрові умови тощо".
Норвезький вертоліт заправив свої баки на півночі Шпіцберген, де зберігається паливо для таких екстремальних місій в Арктиці, а 83-метровий "Північний полюс", що застряг у льодах у зв'язку з науковою експедицією, потім заправився паливом на зворотний шлях.
Російський пацієнт прибув на Шпіцберген і був пересаджений на медичний літак, що прямував на материкову частину Норвегії.
"У Тромсе було проведено операцію. Пацієнт перебуває у важкому стані, але перебуває у стаціонарі", - повідомили агентству AFP у посольстві росії в Норвегії.
Операція проводилася відповідно до двосторонніх норвезько-російських угод про пошук та рятування в Арктиці, попри погіршення відносин між двома країнами після початку війни.