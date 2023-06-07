Норвегия спасла россиянина возле Северного полюса

Детали

Эвакуация состоялась во вторник вечером с российского корабля "Северный полюс", расположенного на 86 параллели над норвежским архипелагом Шпицберген, примерно в 445 километрах от Северного полюса.

"Это самая северная эвакуация пациента в мире", — сообщает Barents Observer.

По запросу российских властей Норвегия направила вертолет со Шпицбергена, расположенного примерно в 500 морских милях, для эвакуации россиянина, состояние которого считалось слишком серьезным для лечения на борту.

"Это крайний предел того, что может сделать вертолет" с точки зрения дальности полета, заявил AFP представитель норвежского спасательного центра Бодо Руне Даниэльсен.

"На такой дальней дистанции имеет значение малейшая деталь: вес, ветровые условия и так далее".

Норвежский вертолет заправил свои баки на севере Шпицбергена, где хранится топливо для таких экстремальных миссий в Арктике, а 83-метровый "Северный полюс", застрявший во льдах в связи с научной экспедицией, затем заправился топливом на обратный путь.

Русский пациент прибыл на Шпицберген и был пересажен на медицинский самолет, направлявшийся на материковую часть Норвегии.

"В Тромсё была проведена операция. Пациент находится в тяжелом состоянии, но находится в стационаре", — сообщили агентству AFP в посольстве россии в Норвегии.

Операция проводилась в соответствии с двусторонними норвежско-российскими соглашениями о поиске и спасении в Арктике, несмотря на ухудшение отношений между двумя странами после начала войны.