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Норвегія виділить більше 850 мільйонів гривень на підтримку ядерної безпеки в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Норвегія виділить 250 мільйонів норвезьких крон (понад 850 мільйонів гривень) на підтримку ядерної безпеки в Україні, пише УНН з посиланням на МЗС Норвегії.

Норвегія виділить більше 850 мільйонів гривень на підтримку ядерної безпеки в Україні

Деталі

100 мільйонів крон будуть спрямовані на підтримку роботи експертів МАГАТЕ в Україні.

Ще 150 мільйонів — на підтримку ядерної безпеки.

Цитата

“Крім того, Норвегія збільшує фінансування співробітництва з Україною в галузі ядерної безпеки на 150 млн. норвезьких крон. Цим фінансуванням керуватиме Норвезьке управління з радіаційної та ядерної безпеки (DSA), і воно буде використане для зниження ризику аварій та інцидентів, пов’язаних з викидом радіоактивних речовин, а також для зниження ризику потрапляння радіоактивних матеріалів у чужі руки”, — йдеться у повідомленні МЗС Норвегії.

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