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Норвегия выделит более 850 миллионов гривен на поддержку ядерной безопасности в Украине

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 июня. УНН. Норвегия выделит 250 миллионов норвежских крон (более 850 миллионов гривен) на поддержку ядерной безопасности в Украине, пишет УНН со ссылкой на МИД Норвегии.

Норвегия выделит более 850 миллионов гривен на поддержку ядерной безопасности в Украине

Детали

100 миллионов крон будут направлены на поддержку работы экспертов МАГАТЭ в Украине.

Еще 150 миллионов — на поддержку ядерной безопасности.

Цитата

“Кроме того, Норвегия увеличивает финансирование сотрудничества с Украиной в области ядерной безопасности на 150 млн. норвежских крон. Этим финансированием будет руководить Норвежское управление по радиационной и ядерной безопасности (DSA), и оно будет использовано для снижения риска аварий и инцидентов, связанных с выбросом радиоактивных веществ, а также для снижения риска попадания радиоактивных материалов в чужие руки”, — говорится в сообщении МИД Норвегии.

Напомним

На всех украинских АЭС провели ротацию миссий МАГАТЭ

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