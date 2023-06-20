Норвегия выделит более 850 миллионов гривен на поддержку ядерной безопасности в Украине

Детали

100 миллионов крон будут направлены на поддержку работы экспертов МАГАТЭ в Украине.

Еще 150 миллионов — на поддержку ядерной безопасности.

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“Кроме того, Норвегия увеличивает финансирование сотрудничества с Украиной в области ядерной безопасности на 150 млн. норвежских крон. Этим финансированием будет руководить Норвежское управление по радиационной и ядерной безопасности (DSA), и оно будет использовано для снижения риска аварий и инцидентов, связанных с выбросом радиоактивных веществ, а также для снижения риска попадания радиоактивных материалов в чужие руки”, — говорится в сообщении МИД Норвегии.

Напомним

На всех украинских АЭС провели ротацию миссий МАГАТЭ