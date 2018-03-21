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Норвегія стурбована агресивною поведінкою РФ у регіоні

Норвегія стурбована агресивною поведінкою РФ у регіоні

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Норвезькі власті стурбовані випадками “агресивної поведінки” Росії. З таким твердженням виступив міністр оборони королівства Франк Бакке-Єнсен на зустрічі з главою американського військового відомства Джеймсом Меттісом у Пентагоні, передає УНН.

“Норвезький уряд стурбований у зв’язку з випадками прояву Росією агресивної поведінки у нашому регіоні”, — наводить слова міністра Пентагон. Бакке-Єнсен підкреслив, що Норвегія “уважно стежить за нарощуванням військового потенціалу Росії”.

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Меттіс у свою чергу закликав главу норвезького оборонного відомства “збільшувати витрати на оборону” країни і подякував королівство за “прихильність міжнародної безпеки”.

Нагадаємо, в своїй щорічній доповіді директор розвідувальної служби Норвегії, генерал-лейтенант Мортен Хага Лунді повідомив, що в 2017 році російська авіація тричі відпрацьовувала напад на Норвегію.

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