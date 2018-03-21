Норвегія стурбована агресивною поведінкою РФ у регіоні
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Норвезькі власті стурбовані випадками “агресивної поведінки” Росії. З таким твердженням виступив міністр оборони королівства Франк Бакке-Єнсен на зустрічі з главою американського військового відомства Джеймсом Меттісом у Пентагоні, передає УНН.
“Норвезький уряд стурбований у зв’язку з випадками прояву Росією агресивної поведінки у нашому регіоні”, — наводить слова міністра Пентагон. Бакке-Єнсен підкреслив, що Норвегія “уважно стежить за нарощуванням військового потенціалу Росії”.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НАТО не хоче нової “холодної війни” з Росією
Меттіс у свою чергу закликав главу норвезького оборонного відомства “збільшувати витрати на оборону” країни і подякував королівство за “прихильність міжнародної безпеки”.
Нагадаємо, в своїй щорічній доповіді директор розвідувальної служби Норвегії, генерал-лейтенант Мортен Хага Лунді повідомив, що в 2017 році російська авіація тричі відпрацьовувала напад на Норвегію.