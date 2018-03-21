Норвегия обеспокоена агрессивным поведением РФ в регионе

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 1461 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 10158 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 56874 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 70696 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101490 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 108888 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116401 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121785 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132893 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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Норвегия обеспокоена агрессивным поведением РФ в регионе

Норвегия обеспокоена агрессивным поведением РФ в регионе

Киев  •  УНН

 • 9380 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Норвежские власти обеспокоены случаями “агрессивного поведения” России. С таким утверждением выступил министр обороны королевства Франк Бакке-Йенсен на встрече с главой американского военного ведомства Джеймсом Мэттисрм в Пентагоне, передает УНН.

“Норвежское правительство обеспокоено в связи со случаями проявления Россией агрессивного поведения в нашем регионе”, — приводит слова министра Пентагон. Бакке-Йенсен подчеркнул, что Норвегия “внимательно следит за наращиванием военного потенциала России”.

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Мэттис в свою очередь призвал главу норвежского оборонного ведомства “увеличивать расходы на оборону” страны и поблагодарил королевство за “приверженность международной безопасности”.

Напомним, в своем ежегодном докладе директор разведывательной службы Норвегии, генерал-лейтенант Мортен Хага Лунде сообщил, что в 2017 году российская авиация трижды отрабатывала нападение на Норвегию.

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