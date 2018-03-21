Норвегия обеспокоена агрессивным поведением РФ в регионе
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Норвежские власти обеспокоены случаями “агрессивного поведения” России. С таким утверждением выступил министр обороны королевства Франк Бакке-Йенсен на встрече с главой американского военного ведомства Джеймсом Мэттисрм в Пентагоне, передает УНН.
“Норвежское правительство обеспокоено в связи со случаями проявления Россией агрессивного поведения в нашем регионе”, — приводит слова министра Пентагон. Бакке-Йенсен подчеркнул, что Норвегия “внимательно следит за наращиванием военного потенциала России”.
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Мэттис в свою очередь призвал главу норвежского оборонного ведомства “увеличивать расходы на оборону” страны и поблагодарил королевство за “приверженность международной безопасности”.
Напомним, в своем ежегодном докладе директор разведывательной службы Норвегии, генерал-лейтенант Мортен Хага Лунде сообщил, что в 2017 году российская авиация трижды отрабатывала нападение на Норвегию.