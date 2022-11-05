Норвегія продасть Румунії понад 30 винищувачів F-16

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Як зазначається, угода, підписана на тлі війни в Україні, стосується постачання літаків, запасних частин, а також обслуговування та навчання технічного персоналу.

Постачання відбудуться у 2023 та 2024 роках після модернізації літаків, повідомили у міністерстві оборони Норвегії.

Видання додає, що у 1960-х роках Норвегія зробила вибір на користь F-16 американської General Dynamics, замовивши 60 екземплярів одномісної версії та 14 екземплярів двомісної. Останні літаки зняли з озброєння на початку року на користь більш сучасних F-35 американської Lockheed Martin. Осло планує придбати до 52 нових літаків.

Румунія висловила зацікавленість у купівлі норвезьких F-16 у 2021 році для заміни старих радянських МІГ-21.

Нагадаємо

Парламент Болгарії схвалив угоду щодо купівлі восьми винищувачів F-16 у США на додаток до ще восьми, які були замовлені у 2019 році, але ще не отримані.