Норвегия продаст Румынии более 30 истребителей F-16

Детали

Как отмечается, соглашение, подписанное на фоне войны в Украине, касается поставок самолетов, запасных частей, а также обслуживания и обучения технического персонала.

Поставки состоятся в 2023 и 2024 годах после модернизации самолетов, сообщили в министерстве обороны Норвегии.

Издание добавляет, что в 1960-х годах Норвегия сделала выбор в пользу F-16 американской General Dynamics, заказав 60 экземпляров одноместной версии и 14 двухместной экземпляров. Последние самолеты сняли с вооружения в начале года в пользу более современных F-35 американской Lockheed Martin. Осло планирует приобрести до 52 новых самолетов.

Румыния выразила заинтересованность в покупке норвежских F-16 в 2021 году для замены старых советских МИГ-21.

Напомним

Парламент Болгарии одобрил соглашение о покупке восьми истребителей F-16 в США в дополнение к еще восьми, которые были заказаны в 2019 году, но еще не получены.