Норвегія надасть Україні п'ятирічну програму військової допомоги на 7 млрд євро
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Норвегія надасть Україні п'ятирічну програму військової, гуманітарної та цивільної допомоги на 7 млрд євро. Про це повідомив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, передає УНН з посиланням на Міністерство закордонних справ.
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«Ми будемо підтримувати Україну доти, доки це необхідно. У рамках Нансенівської програми підтримки України Норвегія надасть військову, гуманітарну та цивільну допомогу на загальну суму 75 мільярдів норвезьких крон протягом п'яти років», — сказав Стере.
Доповнення
Норвегія візьме участь у навчанні українських військових на винищувачах F-16 американського виробництва.