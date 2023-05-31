Норвегия предоставит Украине пятилетнюю программу военной помощи на 7 млрд евро
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Норвегия предоставит Украине пятилетнюю программу военной, гуманитарной и гражданской помощи на 7 млрд евро. Об этом сообщил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, передает УНН со ссылкой на Министерство иностранных дел.
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«Мы будем поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо. В рамках Нансеновской программы поддержки Украины Норвегия предоставит военную, гуманитарную и гражданскую помощь на общую сумму 75 миллиардов норвежских крон в течение пяти лет», — сказал Стере.
Дополнение
Норвегия примет участие в обучении украинских военных на истребителях F-16 американского производства.