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путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 100924 просмотра

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13 марта, 13:47 • 105381 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Норвегия предоставит Украине пятилетнюю программу военной помощи на 7 млрд евро

Норвегия предоставит Украине пятилетнюю программу военной помощи на 7 млрд евро

Киев • УНН

 • 794460 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Норвегия предоставит Украине пятилетнюю программу военной, гуманитарной и гражданской помощи на 7 млрд евро. Об этом сообщил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, передает УНН со ссылкой на Министерство иностранных дел.

Цитата

«Мы будем поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо. В рамках Нансеновской программы поддержки Украины Норвегия предоставит военную, гуманитарную и гражданскую помощь на общую сумму 75 миллиардов норвежских крон в течение пяти лет», — сказал Стере.

Дополнение

Норвегия примет участие в обучении украинских военных на истребителях F-16 американского производства.

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