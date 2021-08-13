Норвегія евакуює і закриє своє посольство в Кабулі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Норвегія закриє своє посольство в Кабулі і евакуює своїх дипломатів, а також місцевих співробітників і їхні сім’ї, заявила в п’ятницю міністр закордонних справ Норвегії Іне Еріксен Сурейде. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Західні посольства і агентства з надання допомоги почали евакуацію цивільного персоналу з Афганістану на фоні побоювань, що наступ талібів може привести до падіння підтримуваного США уряду.
Доповнення
Ситуація в Афганістані загострилася після того, як США почали виводити звідти свої війська. Президент Джо Байден заявив, що військова місія в країні завершиться 31 серпня 2021 року.
На цьому фоні радикальний рух “Талібан” організував масштабний наступ і захопив багато провінцій. Так, напередодні стало відомо про захоплення другого за величиною афганського міста Кандагар, а також третього за величиною — Герата. За даними військової розвідки США, протягом 30-90 днів таліби можуть захопити і столицю — Кабул.