Норвегія бойкотуватиме змагання з фехтування, якщо на них будуть присутні росіяни та білоруси
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Норвегія не братиме участь у змаганнях з фехтування, якщо на них будуть присутні спортсмени з росії та білорусі. Про це пише УНН за інформацією оприлюдненою Федерацією фехтування Норвегії.
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"Після того, як більшість на конгресі Міжнародної федерації фехтування (FIE) вирішила знову допустити росіян і білорусів до змагань, правління Федерації фехтування вирішило не відправляти фехтувальників на змагання та чемпіонати з російською чи білоруською участю", - йдеться у повідомленні.
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Серед кількох питань, які розглядалися на останньому засіданні керівництва Норвезької асоціації фехтування, була реакція на рішення Міжнародної асоціації фехтування (FIE) дозволити участь росіян та білорусів у змаганнях.
Як зазначається, Федерація фехтування Норвегії після початку повномасштабного вторгнення працювала як на національному рівні, так і разом з іншими скандинавськими федераціями фехтування над забороною участі всіх російських і білоруських спортсменів у змаганнях, щоб продемонструвати співчуття Україні та вимогу миру.
Крім того, Норвегією було вирішено не проводити щорічний Кубок світу. Натомість Федерація організує інший турнір у співпраці зі Швецією та Фінляндією.
Нагадаємо
Мінмолодьспорту України офіційно заборонило українським спортсменам брати участь в змаганнях, куди допущені росіяни та білоруси.