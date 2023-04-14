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Норвегія бойкотуватиме змагання з фехтування, якщо на них будуть присутні росіяни та білоруси

Норвегія бойкотуватиме змагання з фехтування, якщо на них будуть присутні росіяни та білоруси

Київ • УНН

 • 1168648 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Норвегія не братиме участь у змаганнях з фехтування, якщо на них будуть присутні спортсмени з росії та білорусі. Про це пише УНН за інформацією оприлюдненою Федерацією фехтування Норвегії.

Цитата

"Після того, як більшість на конгресі Міжнародної федерації фехтування (FIE) вирішила знову допустити росіян і білорусів до змагань, правління Федерації фехтування вирішило не відправляти фехтувальників на змагання та чемпіонати з російською чи білоруською участю", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Серед кількох питань, які розглядалися на останньому засіданні керівництва Норвезької асоціації фехтування, була реакція на рішення Міжнародної асоціації фехтування (FIE) дозволити участь росіян та білорусів у змаганнях.

Як зазначається, Федерація фехтування Норвегії після початку повномасштабного вторгнення працювала як на національному рівні, так і разом з іншими скандинавськими федераціями фехтування над забороною участі всіх російських і білоруських спортсменів у змаганнях, щоб продемонструвати співчуття Україні та вимогу миру.

Крім того, Норвегією було вирішено не проводити щорічний Кубок світу. Натомість Федерація організує інший турнір у співпраці зі Швецією та Фінляндією.

Нагадаємо

Мінмолодьспорту України офіційно заборонило українським спортсменам брати участь в змаганнях, куди допущені росіяни та білоруси.

Українські Національні Новини

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