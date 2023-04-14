Норвегия будет бойкотировать соревнования по фехтованию, если на них будут присутствовать россияне и белорусы

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"После того, как большинство на конгрессе Международной федерации фехтования (FIE) решило снова допустить россиян и белорусов к соревнованиям, правление Федерации фехтования решило не отправлять фехтовальщиков на соревнования и чемпионаты с российским или белорусским участием", - говорится в сообщении.

Детали

Среди нескольких вопросов, которые рассматривались на последнем заседании руководства Норвежской ассоциации фехтования, была реакция на решение Международной ассоциации фехтования (FIE) разрешить участие россиян и белорусов в соревнованиях.

Как отмечается, Федерация фехтования Норвегии после начала полномасштабного вторжения работала как на национальном уровне, так и вместе с другими скандинавскими федерациями фехтования над запретом участия всех российских и белорусских спортсменов в соревнованиях, чтобы продемонстрировать сочувствие Украине и требование мира.

Кроме того, Норвегией было решено не проводить ежегодный Кубок мира. Вместо этого Федерация организует другой турнир в сотрудничестве со Швецией и Финляндией.

Напомним

Минмолодежьспорта Украины официально запретило украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, куда допущены россияне и белорусы.