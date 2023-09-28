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Норвегія бойкотуватиме змагання УЄФА за участю команд з рф

Норвегія бойкотуватиме змагання УЄФА за участю команд з рф

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 вересня. УНН. Норвегія теж бойкотуватиме змагання УЄФА за участю російських команд, які були допущені до змагань у категорії U17 (до 17 років). Про це заявила президент Федерації футболу Норвегії Лізе Клавенесс, передає УНН.

Цитата

«Ми не знали, що цим питанням мав займатися УЄФА, і ми могли очікувати від УЄФА кращого рішення в такому важливому питанні. Ми дотримуємося позиції, що норвезькі команди не повинні грати проти російських команд, поки триває війна. Це ставлення, за яке весь норвезький спорт виступає солідарно з Україною, і яке також слід розглядати як частину санкцій, які Європа зібрала навколо, як влади, так і бізнесу, і спорту, - сказала Клавенесс.

Доповнення

Міністр молоді та спорту, президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт повідомляв, що 7 країн підтримали Україну і заявили, що не гратимуть на одному полі з агресорами, після заяви Української асоціації футболу після рішення УЄФА щодо повернення до міжнародних змагань команд U-17 з рф.

Йдеться про такі країни як: Англія, Польща, Швеція, Фінляндія, Данія, Латвія та Литва, які приєдналися до бойкоту.

Українські Національні Новини

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