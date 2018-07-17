"Нормандська" зустріч у Парижі сьогодні не відбудеться

"Вони прилітають сьогодні ввечері, але сама зустріч призначена на завтра, завтра вона відбудеться в Парижі. 100%, що це буде завтра", - повідомили, відповідаючи на запитання УНН про те, коли у Парижі відбудеться зустріч у "нормандському форматі".



За інформацією посольства, зустріч, як і планувалось, відбудеться на рівні заступників дипломатичних радників.



Додамо, назва "нормандського формату" походить від зустрічі глав чотирьох держав, - України, Німеччини, Франції, Росії - яка вперше відбулася 6 червня 2014 року у Нормандії. У цьому форматі обговорюються питання щодо вирішення збройного конфлікту на сході України.



Як повідомляв УНН, минулої доби в ефірі одного з телеканалів Президент України Петро Порошенко анонсував "нормандську зустріч".



