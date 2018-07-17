"Нормандская" встреча в Париже сегодня не состоится

"Они прилетают сегодня вечером, но сама встреча назначена на завтра, завтра она состоится в Париже. 100%, что это будет завтра", - сообщили, отвечая на вопрос УНН о том, когда в Париже состоится встреча в "нормандском формате".



По информации посольства, встреча, как и планировалось, состоится на уровне заместителей дипломатических советников.



Добавим, название "нормандского формата" происходит от встречи глав четырех государств - Украины, Германии, Франции, России - которая впервые состоялась 6 июня 2014 года в Нормандии. В этом формате обсуждаются вопросы по решению вооруженного конфликта на востоке Украины.



Как сообщал УНН, вчера в эфире одного из телеканалов Президент Украины Петр Порошенко анонсировал "нормандскую встречу".



