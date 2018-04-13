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Номінаційний комітет визначився, як обирати членів наглядових рад УЗ та "Укренерго"

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Учора, 12 квітня, відбулося перше засідання членів оновленого Комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки державних підприємств (Номінаційного комітету), на якому було погоджено критерії та вимоги до відбору членів наглядових рад "Укрзалізниці" та "Укренерго". Про це під час брифінгу повідомив голова представництва ЄБРР в Україні Шевкі Аджунер, передає кореспондент УНН.

"Учора в нас було перше засідання у новому складі і ми вирішили питання структури самого комітету. Також на цьому засіданні ми погодили критерії та вимоги до відбору членів наглядових рад "Укрзалізниці" та "Укренерго", - повідомив він.

Також, за словами Аджунера, було погоджено вимоги до консультанта з набору персоналу, який увійде до постійного складу секретаріату, та графік засідань Номінаційного комітету, щоб швидше призначити керівників і членів наглядових рад державних підприємств.

"В основні наших рішень завжди будуть принципи прозорості, чесності та аполітичності", - наголосив він.

Нагадаємо, Кабмін змінив механізм відбору керівників найбільших держпідприємств.

Українські Національні Новини

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