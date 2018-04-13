Номинационный комитет определился, как выбирать членов набсоветов УЗ и "Укрэнерго"

"Вчера у нас было первое заседание в новом составе и мы решили вопрос структуры самого комитета. Также на этом заседании мы согласовали критерии и требования к отбору членов наблюдательных советов "Укрзализныци" и "Укрэнерго", - сообщил он.

Также, по словам Аджунера, были согласованы требования к консультанту по набору персонала, который войдет в постоянный состав секретариата, и график заседаний Номинационного комитета, чтобы быстрее назначить руководителей и членов наблюдательных советов государственных предприятий.

"В основные наших решений всегда будут принципы прозрачности, честности и аполитичности", - подчеркнул он.

Напомним, Кабмин изменил механизм отбора руководителей крупнейших госпредприятий.