Нокдаун та перемога за очками: український боксер продовжив виграшну серію у Франції

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Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Український боксер суперважкої ваги Віктор Вихрист (5-0, 4 КО) в вечорі боксу в Нанті (Франція), переміг досвідченого поляка Каміла Соколовського (10-20-2, 4 КО), передає УНН з посиланням на "Luckypunch.net".

У третьому раунді українець завдяки гарній серії відправив суперника на настил, але той практично відразу піднявся. Поєдинок тривав усі шість раундів, крім нокдауну Вихрист повністю домінував на рингу, працюючи різноманітно, завдаючи великої шкоди супернику.

У підсумку судді одноголосно віддали перемогу українцеві — тричі по 60:53.

Як повідомляв УНН, попередній виграш чемпіон Європи-2017 Вихрист здобував у Німеччині.

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