Нокдаун та перемога за очками: український боксер продовжив виграшну серію у Франції

У третьому раунді українець завдяки гарній серії відправив суперника на настил, але той практично відразу піднявся. Поєдинок тривав усі шість раундів, крім нокдауну Вихрист повністю домінував на рингу, працюючи різноманітно, завдаючи великої шкоди супернику.

У підсумку судді одноголосно віддали перемогу українцеві — тричі по 60:53.

Як повідомляв УНН, попередній виграш чемпіон Європи-2017 Вихрист здобував у Німеччині.