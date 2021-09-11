Нокаутував росіянина у першому раунді: український "хевівейтер" захистив чемпіонський титул
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Чемпіон "WBC Asia" в суперважкій вазі українець Владислав Сіренко (18-0. 15 КО) здобув впевнену перемогу над росіянином Олександром Устиновим (36-5-1, 27 KO), повідомляє УНН з посиланням на "Luckypunch.net".
Деталі
Українець в кінці першого раунду пішов в атаку, і правим боковим точно в щелепу звалив суперника на канати, після чого почав його добивати, але рефері зупинив поєдинок.
Таким чином, Сіренко захистив пояс WBC Asia в суперважкій вазі, здобувши 18 перемог у 18-ти поєдинках (15 дострокових). В Устинова ця поразка стала 5-ю в кар’єрі при 36 виграшах і одній нічиї.
Що передувало цьому
Усик залишився в топ-10 найкращих суперважковаговиків світу.