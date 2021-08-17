Бокс: Усик залишився в топ-10 найкращих суперважковаговиків світу

Деталі

Усик замкнув чільну десятку найкращих, розмістившись одразу позаду Оскара Ріваса із Колумбії (8-й) і Джозефом Джойсом із Великої Британії (9-й).

Наступний опонент Усика — Ентоні Джошуа — займає позицію першого претендента на титул, який “The Ring” віддали чинному чемпіону WBC Тайсону Ф’юрі. Також до п’ятірки увійшли Ділліан Вайт із Великої Британії, Джозеф Паркер із Нової Зеландії та Енді Руїс-молодший із США.

Доповнення

25 вересня Усик зустрінеться з Джошуа за титули WBA, WBO, IBF і IBO. Поєдинок відбудеться в Лондоні на стадіоні футбольного клубу “Тоттенхем”.