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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
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Бокс: Усик остался в топ-10 лучших супертяжеловесов мира

Бокс: Усик остался в топ-10 лучших супертяжеловесов мира

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 августа. УНН. Авторитетный журнал "The Ring" опубликовал обновленный список лучших боксеров современности в супертяжелом весе, передает УНН.

Детали

Усик замкнул первую десятку лучших, разместившись сразу позади Оскара Риваса из Колумбии (8-й) и Джозефом Джойсом из Великобритании (9-й).

Следующий оппонент Усика — Джошуа — занимает позицию первого претендента на титул, “The Ring” отдали действующему чемпиону WBC Тайсону Фьюри. Также в пятерку вошли Диллиан Уайт из Великобритании, Джозеф Паркер из Новой Зеландии и Энди Руис-младший из США.

Дополнение

25 сентября Усик встретится с Джошуа за титулы WBA, WBO, IBF и IBO. Поединок состоится в Лондоне на стадионе футбольного клуба “Тоттенхэм”.

Украинские Национальные Новости

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