Бокс: Усик остался в топ-10 лучших супертяжеловесов мира
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Авторитетный журнал "The Ring" опубликовал обновленный список лучших боксеров современности в супертяжелом весе, передает УНН.
Детали
Усик замкнул первую десятку лучших, разместившись сразу позади Оскара Риваса из Колумбии (8-й) и Джозефом Джойсом из Великобритании (9-й).
Следующий оппонент Усика — Джошуа — занимает позицию первого претендента на титул, “The Ring” отдали действующему чемпиону WBC Тайсону Фьюри. Также в пятерку вошли Диллиан Уайт из Великобритании, Джозеф Паркер из Новой Зеландии и Энди Руис-младший из США.
Дополнение
25 сентября Усик встретится с Джошуа за титулы WBA, WBO, IBF и IBO. Поединок состоится в Лондоне на стадионе футбольного клуба “Тоттенхэм”.