Нокаутировал россиянина в первом раунде: украинский "хевивейтер" защитил чемпионский титул

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КИЕВ. 11 сентября. УНН. Чемпион "WBC Asia" в супертяжелом весе украинец Владислав Сиренко (18-0. 15 КО) одержал уверенную победу над россиянином Александром Устиновым (36-5-1, 27 KO), сообщает УНН со ссылкой на "Luckypunch.net".

Детали

Украинец в конце первого раунда пошел в атаку, и правым боковым точно в челюсть свалил соперника на канаты, после чего начал его добивать, но рефери остановил поединок.

Таким образом, Сиренко защитил пояс WBC Asia в супертяжелом весе, одержав 18 побед в 18 поединках (15 досрочных). В Устинова это поражение стало 5-й в карьере при 36 выигрышах и одной ничьи.

Что предшествовало этому

Усик остался в топ-10 лучших супертяжеловесов мира.

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