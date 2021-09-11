Нокаутировал россиянина в первом раунде: украинский "хевивейтер" защитил чемпионский титул
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Чемпион "WBC Asia" в супертяжелом весе украинец Владислав Сиренко (18-0. 15 КО) одержал уверенную победу над россиянином Александром Устиновым (36-5-1, 27 KO), сообщает УНН со ссылкой на "Luckypunch.net".
Детали
Украинец в конце первого раунда пошел в атаку, и правым боковым точно в челюсть свалил соперника на канаты, после чего начал его добивать, но рефери остановил поединок.
Таким образом, Сиренко защитил пояс WBC Asia в супертяжелом весе, одержав 18 побед в 18 поединках (15 досрочных). В Устинова это поражение стало 5-й в карьере при 36 выигрышах и одной ничьи.
Что предшествовало этому
Усик остался в топ-10 лучших супертяжеловесов мира.