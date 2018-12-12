НКРЕКП зменшила тариф для відпуску електроенергії для “Укргідроенерго” на 11%

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила середньорічний тариф на відпуск електричної енергії для ГЕС та ГАЕС ПрАТ “Укргідроенерго” на 2019 рік на рівні 59,15 коп./кВт-год (без ПДВ), що на 10,9% менший, ніж той, який діє на даний час. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook голова НКРЕКП Оксана Кривенко, передає УНН.