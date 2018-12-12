НКРЕКП зменшила тариф для відпуску електроенергії для “Укргідроенерго” на 11%
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила середньорічний тариф на відпуск електричної енергії для ГЕС та ГАЕС ПрАТ “Укргідроенерго” на 2019 рік на рівні 59,15 коп./кВт-год (без ПДВ), що на 10,9% менший, ніж той, який діє на даний час. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook голова НКРЕКП Оксана Кривенко, передає УНН.
“Сьогодні схвалили інвестиційну програму та встановили тариф на 2019 рік для „Укргідроенерго“, які повністю відповідають програмі розвитку гідроенергетики до 2026 року та є дієвим механізмом вирішення проблем тих вузьких місць що існують в ОЕС України”, — написала голова НКРЕКП.
Зокрема, Комісія встановила двоставковий тариф на відпуск електричної енергії на 2019 рік для ГЕС: ставку плати за електричну енергію: на І квартал — 8,13 коп. за 1 кВт•год (без ПДВ); на ІІ квартал — 5,16 коп. за 1 кВт•год (без ПДВ); на ІІІ квартал — 14,83 коп. за 1 кВт•год (без ПДВ); на ІV квартал — 4,01 коп. за 1 кВт•год (без ПДВ); ставку плати за робочу потужність: на І квартал — 185 364,00 грн за 1 МВт (без ПДВ); на ІІ квартал — 123 295,90 грн за 1 МВт (без ПДВ); на ІІІ квартал — 243 680,40 грн за 1 МВт (без ПДВ); на ІV квартал — 103 408,00 грн за 1 МВт (без ПДВ);
Установлено також двоставковий тариф на відпуск електричної енергії на 2019 рік для ГАЕС: ставку плати за електричну енергію: на І квартал — 140,48 коп. за 1 кВт•год (без ПДВ); на ІІ квартал — 152,82 коп. за 1 кВт•год (без ПДВ); на ІІІ квартал — 152,04 коп. за 1 кВт•год (без ПДВ); на ІV квартал — 143,75 коп. за 1 кВт•год (без ПДВ); ставку плати за робочу потужність: на І квартал — 263 790,00 грн за 1 МВт (без ПДВ); на ІІ квартал — 376 821,90 грн за 1 МВт (без ПДВ); на ІІІ квартал — 386 749,60 грн за 1 МВт (без ПДВ); на ІV квартал — 295 586,80 грн за 1 МВт (без ПДВ).
Нагадаємо, НКРЕКП сьогодні затвердила середньозважений тариф на передачу електричної енергії ДП “НЕК “Укренерго” на 2019 рік на рівні 5,93 коп./кВт-год (без ПДВ), що на 19,3% більше, від нинішнього тарифу.