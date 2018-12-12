НКРЕКП зменшила тариф для відпуску електроенергії для “Укргідроенерго” на 11%

$41.400.13
45.840.29
ukru
Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони
05:00 • 228 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 30595 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 72309 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 59291 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 74383 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 91176 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 86605 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 172066 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 99962 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 72595 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+2°
1.3м/с
70%
Популярнi новини

росіяни знайшли слабкі місця в обороні: у DeepState повідомили про активні просування ворога

11 квітня, 19:39 • 10628 перегляди

На ТОТ Запоріжжя набирає обертів мілітаризація молоді, – Центр нацсротиву

11 квітня, 20:03 • 9308 перегляди

армія рф впритул підійшла до адмінкордону Дніпропетровської області: карти DeepState

23:07 • 15399 перегляди

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

01:47 • 5976 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

02:06 • 14231 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

05:00 • 230 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 172066 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 329416 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 262578 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 373480 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 30596 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 16172 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 21400 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 27287 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 48128 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

НКРЕКП зменшила тариф для відпуску електроенергії для “Укргідроенерго” на 11%

Київ • УНН

 • 9363 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила середньорічний тариф на відпуск електричної енергії для ГЕС та ГАЕС ПрАТ “Укргідроенерго” на 2019 рік на рівні 59,15 коп./кВт-год (без ПДВ), що на 10,9% менший, ніж той, який діє на даний час. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook голова НКРЕКП Оксана Кривенко, передає УНН.

НКРЕКП зменшила тариф для відпуску електроенергії для “Укргідроенерго” на 11%

“Сьогодні схвалили інвестиційну програму та встановили тариф на 2019 рік для „Укргідроенерго“, які повністю відповідають програмі розвитку гідроенергетики до 2026 року та є дієвим механізмом вирішення проблем тих вузьких місць що існують в ОЕС України”, — написала голова НКРЕКП.

Зокрема, Комісія встановила двоставковий тариф на відпуск електричної енергії на 2019 рік для ГЕС: ставку плати за електричну енергію: на І квартал — 8,13 коп. за 1 кВт•год (без ПДВ); на ІІ квартал — 5,16 коп. за 1 кВт•год (без ПДВ); на ІІІ квартал — 14,83 коп. за 1 кВт•год (без ПДВ); на ІV квартал — 4,01 коп. за 1 кВт•год (без ПДВ); ставку плати за робочу потужність: на І квартал — 185 364,00 грн за 1 МВт (без ПДВ); на ІІ квартал — 123 295,90 грн за 1 МВт (без ПДВ); на ІІІ квартал — 243 680,40 грн за 1 МВт (без ПДВ); на ІV квартал — 103 408,00 грн за 1 МВт (без ПДВ);

Установлено також двоставковий тариф на відпуск електричної енергії на 2019 рік для ГАЕС: ставку плати за електричну енергію: на І квартал — 140,48 коп. за 1 кВт•год (без ПДВ); на ІІ квартал — 152,82 коп. за 1 кВт•год (без ПДВ); на ІІІ квартал — 152,04 коп. за 1 кВт•год (без ПДВ); на ІV квартал — 143,75 коп. за 1 кВт•год (без ПДВ); ставку плати за робочу потужність: на І квартал — 263 790,00 грн за 1 МВт (без ПДВ); на ІІ квартал — 376 821,90 грн за 1 МВт (без ПДВ); на ІІІ квартал — 386 749,60 грн за 1 МВт (без ПДВ); на ІV квартал — 295 586,80 грн за 1 МВт (без ПДВ).

Нагадаємо, НКРЕКП сьогодні затвердила середньозважений тариф на передачу електричної енергії ДП “НЕК “Укренерго” на 2019 рік на рівні 5,93 коп./кВт-год (без ПДВ), що на 19,3% більше, від нинішнього тарифу. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Brent
$64.71
Bitcoin
$82,969.30
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,554.36