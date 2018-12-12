НКРЕКП збільшила тариф для “Енергоатома” на 4%

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) збільшила тариф на відпуск електричної енергії для ДП НАЕК “Енергоатом” з 1 січня 2019 року на 4% до 56,67 коп./кВт-год (без ПДВ), який діятиме до 1 липня 2019 року. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook голова НКРЕКП Оксана Кривенко, передає УНН.