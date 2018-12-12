НКРЕКП збільшила тариф для “Енергоатома” на 4%
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) збільшила тариф на відпуск електричної енергії для ДП НАЕК “Енергоатом” з 1 січня 2019 року на 4% до 56,67 коп./кВт-год (без ПДВ), який діятиме до 1 липня 2019 року. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook голова НКРЕКП Оксана Кривенко, передає УНН.
“Cьогодні схвалили інвестиційну програму та встановили тариф на 2019 рік для Енергоатому, який зріс на 4% до 56,67 коп”, — написала Кривенко.
Також схвалено тариф на виробництво теплової енергії на рівні 92,05 грн за 1 Гкал (без ПДВ).
Як написала голова НКРЕКП, тариф встановлено відповідно до економічно обґрунтованих витрат та обсягів генерації електричної енергії відповідно до прогнозного балансу.
Вона підкреслила, якби Комісія врахувала подані пропозиції “Енергоатома” в частині тарифу, — оптова ринкова ціна електричної енергії з початку 2019 року зросла б більше, ніж на 15%.
Тому, додала Кривенко, Комісія ухвалила рішення, балансуючи інтереси споживача та виробника.
Раніше НКРЕКП зменшила тариф для відпуску електроенергії для “Укргідроенерго” на 11%.