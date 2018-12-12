НКРЭКУ увеличила тариф для "Энергоатома" на 4%
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) увеличила тариф на отпуск электроэнергии для НАЭК "Энергоатом" с 1 января 2019 года на 4% до 56,67 коп./КВт-ч (без НДС), который будет действовать до 1 июля 2019 года. Об этом сообщила на своей странице в Facebook глава НКРЭКУ Оксана Кривенко, передает УНН.
"Сегодня одобрили инвестиционную программу и установили тариф на 2019 год для Энергоатома, который вырос на 4% до 56,67 коп.", - написала Кривенко.
Также принято тариф на производство тепловой энергии на уровне 92,05 грн за 1 Гкал (без НДС).
Как написала председатель НКРЭКУ, тариф установлен в соответствии с экономически обоснованных затрат и объемов генерации электрической энергии в соответствии с прогнозным балансом.
Она подчеркнула, если бы Комиссия учла представленные предложения "Энергоатома" в части тарифа, - оптовая рыночная цена электроэнергии с начала 2019 года выросла бы более чем на 15%.
Поэтому, добавила Кривенко, Комиссия приняла решение, балансируя интересы потребителя и производителя.
Ранее НКРЭКУ снизила тариф для отпуска электроэнергии для "Укргидроэнерго" на 11%.