НКРЕКП встановила тарифи на розподіл газу для 44 газорозподільних підприємств

$41.400.13
45.840.29
ukru
На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
11:26 • 12104 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
10:35 • 21450 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
09:11 • 59622 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

07:48 • 48249 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 47308 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 260687 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 169571 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 140137 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 141180 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 153232 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
3м/с
36%
Популярнi новини

Держдеп США: Єдина тема переговорів з росією – припинення вогню в Україні

11 квітня, 03:25 • 55756 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

11 квітня, 05:36 • 38168 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

11 квітня, 07:02 • 55174 перегляди

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

08:05 • 52085 перегляди

У Луцькому ТЦК знайшли мертвим очільника ВЛК: що відомо

09:39 • 23298 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

09:11 • 59601 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 260675 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 209780 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 326091 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 344507 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Борис Пісторіус

Рустем Умєров

Стів Віткофф

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

10:29 • 9256 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

11 квітня, 07:02 • 55832 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

11 квітня, 05:36 • 38815 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 67944 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 50057 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

The New York Times

MIM-104 Patriot

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

НКРЕКП встановила тарифи на розподіл газу для 44 газорозподільних підприємств

Київ • УНН

 • 18554 перегляди

КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Національна комісія, що здійснює регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг, змінила тарифи на послуги розподілу природного газу для операторів газорозподільних систем. Відповідне рішення було ухвалено під час засідання НКРЕКП у Києві, передає кореспондент УНН.

НКРЕКП встановила тарифи на розподіл газу для 44 газорозподільних підприємств

Відповідно до постанови, тариф на послуги розподілу газу для 44 підприємств складатиме від 0,22 до 1,65 грн за 1 м кубічний на місяць без ПДВ.

Згідно з докумементом, з метою недопущення різкого зростання тарифів на послуги розподілу природного газу на території діяльності ліцензіата та забезпечення покриття усіх обґрунтованих витрат ліцензіатів, Департаментом пропонується при перегляді тарифів включити до структури тарифів відповідні компенсації, враховуючи їх рівними частинами протягом декількох періодів. Для забезпечення фінансування капітальних витрат, пов’язаних з забезпеченням безпеки, надійності, регулярності та якості постачання природного газу газорозподільною системою, а саме заходів, передбачених першим розділом плану розвитку газорозподільної системи планується передбачити кошти на загальну суму 563,8 млн грн (без ПДВ).

Нагадаємо, газ для населення України у вересні буде дешевше на 115 гривень, тоді як в цілому зниження тарифу на газ протягом останніх 5 місяців склало близько 30%.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Brent
$63.36
Bitcoin
$82,098.60
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.54
Золото
$3,251.34
Ethereum
$1,556.47