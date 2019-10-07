НКРЕКП встановила тарифи на розподіл газу для 44 газорозподільних підприємств
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Національна комісія, що здійснює регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг, змінила тарифи на послуги розподілу природного газу для операторів газорозподільних систем. Відповідне рішення було ухвалено під час засідання НКРЕКП у Києві, передає кореспондент УНН.
Відповідно до постанови, тариф на послуги розподілу газу для 44 підприємств складатиме від 0,22 до 1,65 грн за 1 м кубічний на місяць без ПДВ.
Згідно з докумементом, з метою недопущення різкого зростання тарифів на послуги розподілу природного газу на території діяльності ліцензіата та забезпечення покриття усіх обґрунтованих витрат ліцензіатів, Департаментом пропонується при перегляді тарифів включити до структури тарифів відповідні компенсації, враховуючи їх рівними частинами протягом декількох періодів. Для забезпечення фінансування капітальних витрат, пов’язаних з забезпеченням безпеки, надійності, регулярності та якості постачання природного газу газорозподільною системою, а саме заходів, передбачених першим розділом плану розвитку газорозподільної системи планується передбачити кошти на загальну суму 563,8 млн грн (без ПДВ).
Нагадаємо, газ для населення України у вересні буде дешевше на 115 гривень, тоді як в цілому зниження тарифу на газ протягом останніх 5 місяців склало близько 30%.