НКРЭКУ установила тарифы на распределение газа для 44 газораспределительных предприятий

Согласно постановлению, тариф на услуги распределения газа для 44 предприятий составит от 0,22 до 1,65 грн за 1 м кубический в месяц без НДС.

Согласно докумементом, с целью недопущения резкого роста тарифов на услуги распределения природного газа на территории деятельности лицензиата и обеспечения покрытия всех обоснованных затрат лицензиатов, Департаментом предлагается при пересмотре тарифов включить в структуру тарифов соответствующие компенсации, учитывая их равными частями в течение нескольких периодов. Для обеспечения финансирования капитальных расходов, связанных с обеспечением безопасности, надежности, регулярности и качества поставки природного газа газораспределительной системой, а именно мероприятий, предусмотренных первым разделом плана развития газораспределительной системы планируется предусмотреть средства на общую сумму 563,8 млн грн (без НДС) .

Напомним, газ для населения Украины в сентябре будет дешевле на 115 гривен, тогда как в целом снижение тарифа на газ в течение последних 5 месяцев составило около 30%.