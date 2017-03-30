НКРЕКП встановило "зелений" тариф для приватних домогосподарств
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг встановила “зелений” тариф на електроенергію для приватних домогосподарств, які виробляють електроенергію за допомогою обладнання яке використовує сонячне випромінювання і встановлене на дахах та фасадах приватних будинків потужністю не більше 30 кВт, а також для приватних домогосподарств, які виробляють електричну енергію з енергії вітру, не більше 30 кВт. Таке рішення було ухвалене членами комісії одностайно, передає кореспондент УНН.
Зокрема НКРЕКП постановила установити “зелений” тариф на електричну енергію для приватних домогосподарств, які виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики, які вмонтовані (встановлені) на дахах та/або фасадах приватних домогосподарств (будинків, будівель та споруд), величина встановленої потужності яких не перевищує 30 кВт, та які введені в експлуатацію:
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- з 1 квітня 2013 року по 31 грудня 2014 року — 1032,88 коп/кВт•год (без ПДВ);
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- з 1 січня 2015 року по 30 червня 2015 року — 928,97 коп/кВт•год (без ПДВ);
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- з 1 липня 2015 року по 31 грудня 2015 року — 576,92 коп/кВт•год (без ПДВ);
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- з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року — 547,46 коп/кВт•год (без ПДВ);
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- з 1 січня 2017 року по 31 грудня 2019 року — 521,09 коп/кВт•год (без ПДВ);
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- з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2024 року — 468,36 коп/кВт•год (без ПДВ);
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- з 1 січня 2025 року по 31 грудня 2029 року — 417,18 коп/кВт•год (без ПДВ).
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Тією ж постановою встановлюється “зелений” тариф на електроенергію для приватних домогосподарств, які виробляють електричну енергію з енергії вітру об’єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких не перевищує 30 кВт, та які введені в експлуатацію:
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- з 1 липня 2015 року по 31 грудня 2019 року — 334,99 коп/кВт•год (без ПДВ);
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- з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2024 року — 300,87 коп/кВт•год (без ПДВ);
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- з 1 січня 2025 року по 31 грудня 2029 року — 268,30 коп/кВт•год (без ПДВ).
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При цьому ухваленим документом визнається такою, що втратила чинність, постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 29 грудня 2016 року № 2382 “Про встановлення "зелених“ тарифів на електричну енергію для приватних домогосподарств”.
“Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні — газеті “Урядовий кур’єр”", — додається в документі.