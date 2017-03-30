НКРЭКУ установило "зеленый" тариф для частных домохозяйств
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг установила "зеленый" тариф на электроэнергию для частных домохозяйств, производящих электроэнергию с помощью оборудования, которое использует солнечное излучение и установлено на крышах и фасадах частных домов мощностью не более 30 кВт, а также для частных домохозяйств, которые производят электрическую энергию с энергии ветра, не более 30 кВт. Такое решение было принято членами комиссии единогласно, передает корреспондент УНН.
В частности НКРЭКУ постановила установить "зеленый" тариф на электрическую энергию для частных домохозяйств, которые производят электрическую энергию из энергии солнечного излучения объектами электроэнергетики, которые вмонтированы (установлены) на крышах и/или фасадах частных домохозяйств (зданий, строений и сооружений), величина установленной мощности которых не превышает 30 кВт, и которые введены в эксплуатацию:
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- с 1 апреля 2013 по 31 декабря 2014 года - 1032,88 коп / кВт • ч (без НДС);
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- с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года - 928,97 коп / кВт • ч (без НДС);
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- с 1 июля 2015 по 31 декабря 2015 года - 576,92 коп / кВт • ч (без НДС);
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- с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года - 547,46 коп / кВт • ч (без НДС);
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- с 1 января 2017 по 31 декабря 2019 - 521,09 коп / кВт • ч (без НДС);
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- с 1 января 2020 по 31 декабря 2024 - 468,36 коп / кВт • ч (без НДС);
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- с 1 января 2025 по 31 декабря 2029 - 417,18 коп / кВт • ч (без НДС).
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Тем же постановлением устанавливается "зеленый" тариф на электроэнергию для частных домохозяйств, которые производят электрическую энергию из энергии ветра объектами электроэнергетики, величина установленной мощности которых не превышает 30 кВт, и которые введены в эксплуатацию:
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- с 1 июля 2015 по 31 декабря 2019 - 334,99 коп / кВт • ч (без НДС);
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- с 1 января 2020 по 31 декабря 2024 - 300,87 коп / кВт • ч (без НДС);
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- с 1 января 2025 по 31 декабря 2029 - 268,30 коп / кВт • ч (без НДС).
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При этом принятым документом признается утратившим силу постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, от 29 декабря 2016 № 2382 "Об установлении" зеленых "тарифов на электрическую энергию для частных домохозяйств".
"Это постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальном печатном издании - газете" Урядовый курьер "", - добавляется в документе.