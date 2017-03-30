НКРЭКУ установило "зеленый" тариф для частных домохозяйств

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 54014 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105555 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162560 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119423 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118324 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113517 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104928 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107248 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103726 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155412 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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НКРЭКУ установило "зеленый" тариф для частных домохозяйств

НКРЭКУ установило "зеленый" тариф для частных домохозяйств

Киев  •  УНН

 • 12511 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг установила "зеленый" тариф на электроэнергию для частных домохозяйств, производящих электроэнергию с помощью оборудования, которое использует солнечное излучение и установлено на крышах и фасадах частных домов мощностью не более 30 кВт, а также для частных домохозяйств, которые производят электрическую энергию с энергии ветра, не более 30 кВт. Такое решение было принято членами комиссии единогласно, передает корреспондент УНН.

В частности НКРЭКУ постановила установить "зеленый" тариф на электрическую энергию для частных домохозяйств, которые производят электрическую энергию из энергии солнечного излучения объектами электроэнергетики, которые вмонтированы (установлены) на крышах и/или фасадах частных домохозяйств (зданий, строений и сооружений), величина установленной мощности которых не превышает 30 кВт, и которые введены в эксплуатацию:

  • с 1 апреля 2013 по 31 декабря 2014 года - 1032,88 коп / кВт • ч (без НДС);
  • с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года - 928,97 коп / кВт • ч (без НДС);
  • с 1 июля 2015 по 31 декабря 2015 года - 576,92 коп / кВт • ч (без НДС);
  • с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года - 547,46 коп / кВт • ч (без НДС);
  • с 1 января 2017 по 31 декабря 2019 - 521,09 коп / кВт • ч (без НДС);
  • с 1 января 2020 по 31 декабря 2024 - 468,36 коп / кВт • ч (без НДС);
  • с 1 января 2025 по 31 декабря 2029 - 417,18 коп / кВт • ч (без НДС).

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Тем же постановлением устанавливается "зеленый" тариф на электроэнергию для частных домохозяйств, которые производят электрическую энергию из энергии ветра объектами электроэнергетики, величина установленной мощности которых не превышает 30 кВт, и которые введены в эксплуатацию:

  • с 1 июля 2015 по 31 декабря 2019 - 334,99 коп / кВт • ч (без НДС);
  • с 1 января 2020 по 31 декабря 2024 - 300,87 коп / кВт • ч (без НДС);
  • с 1 января 2025 по 31 декабря 2029 - 268,30 коп / кВт • ч (без НДС).

При этом принятым документом признается утратившим силу постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, от 29 декабря 2016 № 2382 "Об установлении" зеленых "тарифов на электрическую энергию для частных домохозяйств".

"Это постановление вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования в официальном печатном издании - газете" Урядовый курьер "", - добавляется в документе.

Украинские Национальные Новости

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