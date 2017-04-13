НКРЕКП удосконалила порядок розрахунку роздрібних тарифів на електроенергію

"Враховуючи дотримання всіх вимог законодавства порядку розробки рішень, пропоную членам Комісії підтримати подання“,- сказав голова НКРЕКП Дмитро Вовк.

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Проект постанови НКРЕКП “Про затвердження Порядку розрахунку роздрібних тарифів на електричну енергію, тарифів на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами), тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом” було розроблено з метою удосконалення порядку розрахунку роздрібних тарифів на електричну енергію, тарифів на розподіл електричної енергії та передачу електроенергії і приведення нормативних актів у відповідність до чинного законодавства.

Цей проект постанови був схвалений Антимонопольним комітетом України.

Прийнята постанова скасовує постанову Національної комісії регулювання електроенергетики України від 06 травня 1998 року “Про затвердження Тимчасової методики розрахунку роздрібного тарифу на спожиту електроенергію, тарифу на передачу електроенергії місцевими (локальними) електромережами та тарифу на постачання електроенергії” (із змінами).