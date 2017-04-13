НКРЭКУ усовершенствовала порядок расчета розничных тарифов на электроэнергию
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг НКРЭКУ отменила постановление "о временной методике расчета розничного тарифа на электроэнергию, на передачу электроэнергии местными электросетями и тарифа на поставку электроэнергии" от 1998 года. Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании НКРЭКУ, передает корреспондент УНН.
"Учитывая соблюдение всех требований законодательства в порядке разработки решений, предлагаю членам Комиссии поддержать представление", - сказал глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк.
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Проект постановления НКРЭКУ "Об утверждении Порядка расчета розничных тарифов на электрическую энергию, тарифов на распределение электрической энергии (передачу электрической энергии местными (локальными) электросетями), тарифов на поставку электрической энергии по регулируемому тарифу" был разработан с целью совершенствования порядка расчета розничных тарифов на электрическую энергию, тарифов на распределение электрической энергии и передачу электроэнергии и приведения нормативных актов в соответствие с действующим законодательством.
Этот проект постановления был одобрен Антимонопольным комитетом Украины.
Принятое постановление отменяет постановление Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины от 06 мая 1998 года "Об утверждении Временной методики расчета розничного тарифа на электроэнергию, тарифа на передачу электроэнергии местными (локальными) электросетями и тарифа на поставку электроэнергии" (с изменениями).