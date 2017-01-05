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НКРЕКП схвалила постанову для урегулювання відносин енергопостачальників та підприємств-споживачів

НКРЕКП схвалила постанову для урегулювання відносин енергопостачальників та підприємств-споживачів

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 січня. УНН. Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг схвалила постанову, яка створить умови для урегулювання відносин між енергопостачальниками та підприємствами-споживачами, які не можуть керувати власними фінансами, передає УНН.

“У зв’язку з набуттям чинності закону „Про Національну комісію“, ми вимушені повторно це оприлюднити (постанову „Про затвердження Змін до Правил користування електричною енергією“ — ред.). Це рішення довгоочікуване для підприємств водопостачання та водовідведення та тих підприємств, які надають послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання. Маємо надію, що за місяць вона набуде чинності і наші підприємства зможуть краще не тільки надавати послуги, а й не будуть потрапляти в залежність від вимог передоплати за газ та електроенергію”, — наголосив в.о. голови НКРЕКП Руслан Машляківський.

На засіданні також повідомили, що метою прийняття вказаної постанови є створення умов для урегулювання відносин між енергопостачальниками та споживачами, які об’єктивно не мають можливості керувати власними фінансовими потоками.

Також в.о. голови НКРЕКП зазначив, що комісія розуміє, що це вимушена перехідна міра.

“В майбутньому, все одно, будь-який товар має бути оплачений по передплаті, так як це відбувається на будь-яких ринках в будь-яких країнах світу”, — додав Р.Машляківський.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, затвердила диференційовані тарифи на електроенергію для промислових споживачів в Україні з 1 січня 2017 року. Рішення було ухвалено на засіданні НКРЕКП.

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