НКРЭКУ приняла постановление для урегулирования отношений энергопоставщиков и предприятий-потребителей
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг одобрил постановление, создаст условия для урегулирования отношений между энергопоставщиками и предприятиями-потребителями, которые не могут управлять собственными финансами, передает УНН.
"В связи с вступлением в силу закона" О Национальной комиссии ", мы вынуждены повторно это обнародовать (постановление" Об утверждении Изменений к Правилам пользования электрической энергией "- ред.). Это решение долгожданное для предприятий водоснабжения и водоотведения и тех предприятий, которые предоставляют услуги по централизованному отоплению и горячему водоснабжению. Надеемся, что за месяц оно вступит в силу и наши предприятия смогут лучше не только предоставлять услуги, а и не будут попадать в зависимость от требований предоплаты за газ и электроэнергию ", - подчеркнул и.о. главы НКРЭКУ Руслян Машляковский.
На заседании также сообщили, что целью принятия указанного постановления является создание условий для урегулирования отношений между энергопоставщиками и потребителями, которые объективно не имеют возможности управлять собственными финансовыми потоками.
Также и.о. главы НКРЭКУ отметил, что комиссия понимает, что это вынужденная переходная мера.
"В будущем, все равно, любой товар должен быть оплачен по предоплате, так как это происходит на любых рынках в любых странах мира", - добавил Р.Машляковский.
Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, утвердила дифференцированные тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей в Украине с 1 января 2017 года. Решение было принято на заседании НКРЭКУ.