НКРЕКП назвала механізм захисту споживачів від високих цін на енергоресурси
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Споживачів необхідно захищати не ціною на енергоресурси, а адресною допомогою та іншими виплатами. Про це заявив Дмитро Вовк, голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг під час круглого столу “Ринкове ціноутворення на енергоресурси як частина міжнародних зобов’язань України та фактор енергетичної безпеки”, передає кореспондент УНН.
“Треба захищати споживача не ціною на енергоресурси, а адресною допомогою та іншими способами”, — наголосив Вовк.
Як уточнив голова НКРЕКП, з моменту створення Комісії вона пропагує відхід від політико-адміністративних підходів до визначення цін.
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“У атомній енергетиці, вугільній та газовій промисловості ми запровадили ринкові та прозорі механізми ціноутворення на ці енергоресурси. Споживачі мають знати, як формується ціна на них. Однак їм, а також нашим політикам необхідно звикнути до того, що ці ціни волатильні — вони можуть коливатися як в сторону зменшення, так і збільшення”, — додав Вовк.
Як повідомляв УНН, ЄС схвалив досягнення України у сфері енергетики.