НКРЭКУ назвала механизм защиты потребителей от высоких цен на энергоресурсы
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Потребителей необходимо защищать не ценой на энергоресурсы, а адресной помощью и другими выплатами. Об этом заявил Дмитрий Вовк, председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг во время круглого стола "Рыночное ценообразование на энергоресурсы как часть международных обязательств Украины и фактор энергетической безопасности", передает корреспондент УНН.
"Надо защищать потребителя не ценой на энергоресурсы, а адресной помощью и другими способами", - подчеркнул Вовк.
Как уточнил глава НКРЭКУ, с момента создания Комиссии она пропагандирует отход от политико-административных подходов к определению цен.
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"В атомной энергетике, угольной и газовой промышленности мы ввели рыночные и прозрачные механизмы ценообразования на эти энергоресурсы. Потребители должны знать, как формируется цена на них. Однако им, а также нашим политикам необходимо привыкнуть к тому, что эти цены волатильные - они могут колебаться как в сторону уменьшения, так и увеличения", - добавил Вовк.
Как сообщал УНН, ЕС одобрил достижения Украины в сфере энергетики.