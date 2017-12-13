НКРЭКУ назвала механизм защиты потребителей от высоких цен на энергоресурсы

"Надо защищать потребителя не ценой на энергоресурсы, а адресной помощью и другими способами", - подчеркнул Вовк.

Как уточнил глава НКРЭКУ, с момента создания Комиссии она пропагандирует отход от политико-административных подходов к определению цен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В НКРЕКП оценили уровень энергозависимости Украины

"В атомной энергетике, угольной и газовой промышленности мы ввели рыночные и прозрачные механизмы ценообразования на эти энергоресурсы. Потребители должны знать, как формируется цена на них. Однако им, а также нашим политикам необходимо привыкнуть к тому, что эти цены волатильные - они могут колебаться как в сторону уменьшения, так и увеличения", - добавил Вовк.

Как сообщал УНН, ЕС одобрил достижения Украины в сфере энергетики.