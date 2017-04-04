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НКРЕКП адекватно відреагувала на звернення щодо абонплати за газ - В.Гройсман

НКРЕКП адекватно відреагувала на звернення щодо абонплати за газ - В.Гройсман

Київ • УНН

 • 15096 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, адекватно відреагувала на звернення щодо абонплати за газ. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час форуму у вівторок, передає УНН.

"Я в суботу провів всі розрахунки, провів необхідні наради й для себе зрозумів цифри, які прийняла НКРЕКП, і відразу моя реакція була абсолютно публічною. Я побачив тільки одну річ. Я побачив, що при відділенні абонентської плати зростання середнього чека для людини, що живе в багатоповерховому будинку. Я цього навіть не здогадувався... Якщо Національна комісія робить відділення ціни газу від ціни транспортування, вводить якусь абонплату, при якій ціна газу зростає, це абсолютно неприпустимо. Нехай Комісія в межах 6879 грн відокремлює, що з того вартість транспортування, а що вартість самого газу. Але ні в якому разі не може бути так, що 2+2=8. Моє обурення було саме від цього. Те, що я почув сьогодні, вони зупинили це рішення. Я вважаю, вони адекватно відреагували на наше звернення. І в майбутньому їм треба більше інформувати про те, що вони хочуть зробити, які будуть наслідки", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Президент заявив, що рішення щодо абонплати на газ має бути призупинено.

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