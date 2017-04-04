НКРЭКУ адекватно отреагировала на обращение по абонплате за газ - В.Гройсман

"Я в субботу провел все расчеты, провел необходимые совещания и для себя понял цифры, которые приняла НКРЭКУ, и сразу моя реакция была абсолютно публичной. Я увидел только одну вещь. Я увидел, что при отделении абонентской платы рост среднего чека для человека, который живет в многоэтажном доме. Я об этом даже не догадывался ... Если Национальная комиссия делает отделение цены газа от цены транспортировки, вводит некую абонплату, при которой цена газа растет, это совершенно недопустимо. Пусть Комиссия в пределах 6879 грн отделяет, что с того стоимость транспортировки, а стоимость самого газа. Но ни в коем случае не может быть так, что 2+2=8. Я возмутился именно из-за этого. То, что я услышал сегодня, они остановили это решение. Я считаю, они адекватно отреагировали на наше обращение. И в будущем им надо больше информировать о том, что они хотят сделать, какие будут последствия", - сказал он.

Напомним, ранее Президент заявил, что решение об абонплате на газ должно быть приостановлено.