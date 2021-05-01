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НХЛ: "Арізона" зупинила десятиматчеву переможну серію лідера дивізіону

НХЛ: "Арізона" зупинила десятиматчеву переможну серію лідера дивізіону

Київ • УНН

 • 10520 перегляди

КИЇВ. 1 травня. УНН. ХК "Арізона Койотіс" перервав 10-матчеву переможну серію лідера НХЛ "Вегас Голден Найтс", передає УНН з посиланням на сайт НХЛ.

Деталі

Воротар "Арізони" Едін Хілл відбив всі 25 кидків в своєму першому матчі з 11 квітня, оформивши третій "нуль" в кар'єрі. Завдяки цьому, а також шайбам Джона Хейдена, Майкла Бантінга і Крістіана Фішера, "Арізона" святкувала виграш із результатом – 3:0.
Таким чином, "Арізона" до п'яти очок скоротила відставання від "Сент-Луїса" в боротьбі за четверте місце Західного дивізіону. Втім, у "Блюз" також є дві гри в запасі. "Голден Найтс" (35-12-2) зазнали першої поразки з 7 квітня. Клуб лідирує у Західній конференції і поступається лідеру турніру "Кароліні" лише одним балом.

До вашої уваги результати інших баталій:
"Монреаль Канадієнс" - "Вінніпег Джетс" - 5:3
"Колорадо Евеланш" - "Сан-Хосе Шаркс" - 3:0
"Анахайм Дакс" - "Лос-Анджелес Кінгз" - 1:2.

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