НХЛ: "Аризона" остановила десятиматчевую победную серию лидера дивизиона
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. ХК "Аризона Койотис" прервал 10-матчевую победную серию лидера НХЛ "Вегас Голден Найтс", передает УНН со ссылкой на сайт НХЛ.
Детали
Вратарь "Аризоны" Эдин Хилл отразил все 25 бросков в своем первом матче с 11 апреля, оформив третий "ноль" в карьере. Благодаря этому, а также шайбам Джона Хейдена, Майкла Бантинга и Кристиана Фишера, "Аризона" праздновала выигрыш с результатом - 3:0.
Таким образом, "Аризона" до пяти очков сократила отставание от "Сент-Луиса" в борьбе за четвертое место Западного дивизиона. Впрочем, в "Блюз" также есть две игры в запасе. "Голден Найтс" (35-12-2) потерпели первое поражение с 7 апреля. Клуб лидирует в Западной конференции и уступает лидеру турнира "Каролине" лишь один балл.
Вашему вниманию результаты других баталий:
"Монреаль Канадиенс" - "Виннипег Джетс" - 5:3
"Колорадо Эвеланш" - "Сан-Хосе Шаркс" - 3:0
"Анахайм Дакс" - "Лос-Анджелес Кингз" - 1:2.