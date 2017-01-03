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Низка українських біатлоністів пропустить етап Кубка світу в Обергофі

Низка українських біатлоністів пропустить етап Кубка світу в Обергофі

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 січня. УНН. За кілька дні до старту четвертого етапу Кубка світу з біатлону, що пройде в німецькому Обергофі з 5 по 8 січня, стали відомими деякі зміни в складі збірної України та деяких команд, передає УНН з посиланням на ФБУ.

У жіночій команді України Яна Бондар виступить на кубку IBU в італійському Мартелле, де пробіжить дві спринтерські гонки. У чоловічій команді на кубку IBU виступить Олександр Жирний. Обидва спортсмени проводили попередній етап Кубка світу, але наразі будуть змагатися у Відкритому Кубку Європи.

Окрім того, лідер збірної України Дмитро Підручний також може виступити в кубку IBU. Біатлоніст переніс захворювання тому остаточне рішення буде прийматися лікарями.

Також, у німецької збірної найзначніші зміни. Франциска Пройсс не виступить на головному німецькому етапі через застуду, а Лаура Далмайер побіжить тільки мас-старт. Лідер німецької збірної націлилася на чемпіонат світу і тому, разом з тренерами, було вирішено, що їй необхідно пропустити кілька стартів, щоб зберегти сили до кінця сезону. Замість них побіжать сестри Хорхлер.

У французів Сімона Фуркада замінить Антонін Гігонн, який переміг в індивідуальній гонці на останньому етапі кубка IBU.

Також відзначимо, що у збірної Норвегії Тар'єй Бо як і раніше пропускатиме змагання через хворобу. Тіріл Екхоф змушена пропустити Оберхоф через невелику застуду і планує повернутися в Рупольдінгу (5-й етап).

Додамо, що у попередній склад жіночої збірної Білорусі увійшла володарка "кришталевого глобусу" сезону 2014-15 Дар'я Домрачева.

Як повідомляв УНН, Україна залишилась без медалей в біатлонній "Різдвяній гонці".

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