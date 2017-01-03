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Ряд украинских биатлонистов пропустит этап Кубка мира в Оберхофе

Ряд украинских биатлонистов пропустит этап Кубка мира в Оберхофе

Киев • УНН

 • 10257 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. За несколько дней до старта четвертого этапа Кубка мира по биатлону, который пройдет в немецком Оберхофе с 5 по 8 января, стали известными некоторые изменения в составе сборной Украины и некоторых команд, передает УНН со ссылкой на ФБУ.

В женской команде Украины Яна Бондарь выступит на Кубке IBU в итальянском Мартелле, где пробежит две спринтерские гонки. В мужской команде на Кубке IBU выступит Александр Жирный. Оба спортсмена проводили предварительный этап Кубка мира, но сейчас будут соревноваться в Открытом Кубке Европы.

Кроме этого, лидер сборной Украины Дмитрий Пидручный также может выступить в кубке IBU. Биатлонист перенес заболевание, поэтому окончательное решение будет приниматься врачами.

Также, в немецкой сборной значительные изменения. Франциска Пройсс не выступит на главном немецком этапе из-за простуды, а Лаура Далмайер пробежит только масс-старт. Лидер немецкой сборной нацелилась на чемпионат мира и потому, вместе с тренерами, было решено, что ей необходимо пропустить несколько стартов, чтобы сохранить силы до конца сезона. Вместо них побегут сестры Хорхлер.

У французов Симона Фуркада заменит Антонин Гигонн, который победил в индивидуальной гонке на последнем этапе Кубка IBU.

Также отметим, что в сборной Норвегии Тарьей Бо снова будет пропускать соревнования из-за болезни. Тирил Экхоф вынуждена пропустить Оберхоф из-за небольшой простуды и планирует вернуться в Рупольдинге (5-й этап).

Добавим, что в предварительный состав женской сборной Беларуси вошла обладательница "хрустального глобуса" сезона 2014-15 Дарья Домрачева.

Как сообщал УНН, Украина осталась без медалей в биатлонной "Рождественской гонке".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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