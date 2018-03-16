Низька інфляція та відновлення кредитування: НБУ назвав цілі на найближчі роки
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Забезпечення низької та стабільної інфляції, а також відновлення кредитування є одними із пріоритетних цілей НБУ на найближчі роки. Відповідні положення закріплені Стратегію центрального банку, передає УНН.
Зокрема, Стратегія Національного банку складається з таких цілей:
1. Низька та стабільна інфляція.
2. Стабільна, прозора та ефективна банківська система.
3. Відновлення кредитування.
4. Ефективне регулювання фінансового сектору.
5. Вільний рух капіталу.
6. Фінансова інклюзія.
7. Сучасний, відкритий, незалежний, ефективний центральний банк.
"Зараз ми маємо потужний фундамент для розвитку фінансової системи. За останні два роки банки України повернули довіру громадян. НБУ має чітке бачення та програму: ми продовжимо працювати на забезпечення цінової та фінансової стабільності, разом із фінансовим сектором сприятимемо економічному зростанню", – сказав голова Нацбанку Яків Смолій.
Нагадаємо, президент України Петро Порошенко представив новопризначеного голову Національного банку України Якова Смолія