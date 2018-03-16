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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 16658 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 34173 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 39522 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 86869 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Низкая инфляция и возобновления кредитования: НБУ назвал цели на ближайшие годы

Низкая инфляция и возобновления кредитования: НБУ назвал цели на ближайшие годы

Киев  •  УНН

 • 11941 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Обеспечение низкой и стабильной инфляции, а также восстановление кредитования являются одними из приоритетных целей НБУ на ближайшие годы. Соответствующие положения закреплены в Стратегии центрального банка, передает УНН.

В частности, Стратегия Национального банка состоит из следующих целей:

1. Низкая и стабильная инфляция.
2. Стабильная, прозрачная и эффективная банковская система.
3. Возобновление кредитования.
4. Эффективное регулирование финансового сектора.
5. Свободное движение капитала.
6. Финансовая инклюзия.
7. Современный, открытый, независимый, эффективный центральный банк.

“Сейчас у нас есть мощный фундамент для развития финансовой системы. За последние два года банки Украины вернули доверие граждан. У НБУ есть четкое видение и программа: мы продолжим работать на обеспечение ценовой и финансовой стабильности, вместе с финансовым сектором будем способствовать экономическому росту”, — сказал глава Нацбанка Яков Смолий.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко представил нового председателя Национального банка Украины Якова Смолия.

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