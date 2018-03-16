Низкая инфляция и возобновления кредитования: НБУ назвал цели на ближайшие годы
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Обеспечение низкой и стабильной инфляции, а также восстановление кредитования являются одними из приоритетных целей НБУ на ближайшие годы. Соответствующие положения закреплены в Стратегии центрального банка, передает УНН.
В частности, Стратегия Национального банка состоит из следующих целей:
1. Низкая и стабильная инфляция.
2. Стабильная, прозрачная и эффективная банковская система.
3. Возобновление кредитования.
4. Эффективное регулирование финансового сектора.
5. Свободное движение капитала.
6. Финансовая инклюзия.
7. Современный, открытый, независимый, эффективный центральный банк.
“Сейчас у нас есть мощный фундамент для развития финансовой системы. За последние два года банки Украины вернули доверие граждан. У НБУ есть четкое видение и программа: мы продолжим работать на обеспечение ценовой и финансовой стабильности, вместе с финансовым сектором будем способствовать экономическому росту”, — сказал глава Нацбанка Яков Смолий.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко представил нового председателя Национального банка Украины Якова Смолия.