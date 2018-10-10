Низка футболістів "МЮ" може покинути клуб через Моурінью
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Шестеро футболістів “Манчестер Юнайтед” виявили намір покинути стан “червоних дияволів” через ситуацію із тренером Жозе Моурінью, інформує УНН із посиланням на Daily Mail.
У випадку продовження перебування у керма манкуніанців, колектив готові покинути голкіпер Давид Де Хеа, захисники Ерік Байї, Люк Шоу, Антоніо Валенсія, хавбек Поль Погба і нападник Антоні Марсіяль.
Примітно, що раніше іноземні ЗМІ повідомляли про конфлікт між Моурінью та Погба.
Додамо також, португальський фахівець знаходиться на чолі англійського гранду з 2016 року. У нинішньому сезоні “Манчестер Юнайтед” займає тільки восьме місце в АПЛ, маючи в активі 13 балів.