Низка футболістів "МЮ" може покинути клуб через Моурінью

У випадку продовження перебування у керма манкуніанців, колектив готові покинути голкіпер Давид Де Хеа, захисники Ерік Байї, Люк Шоу, Антоніо Валенсія, хавбек Поль Погба і нападник Антоні Марсіяль.

Примітно, що раніше іноземні ЗМІ повідомляли про конфлікт між Моурінью та Погба.

Додамо також, португальський фахівець знаходиться на чолі англійського гранду з 2016 року. У нинішньому сезоні “Манчестер Юнайтед” займає тільки восьме місце в АПЛ, маючи в активі 13 балів.