Ряд футболистов "МЮ" может покинуть клуб из-за Моуринью
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Шесть футболистов “Манчестер Юнайтед” выразили намерение покинуть стан “красных дьяволов” из-за ситуации с тренером Жозе Моуринью, информирует УНН со ссылкой на Daily Mail.
В случае продолжения пребывания у руля манкунианцев, коллектив готовы покинуть голкипер Давид де Хеа, защитники Эрик Байи, Люк Шоу, Антонио Валенсия, хавбек Погба и нападающий Антони Марсияль.
Примечательно, что ранее иностранные СМИ сообщали о конфликте между Моуринью и Погба.
Добавим также, португальский специалист находится во главе английского гранда с 2016 года. В нынешнем сезоне “Манчестер Юнайтед” занимает только восьмое место в АПЛ, имея в активе 13 баллов.